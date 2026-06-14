FIFA / Futbolista / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 / Suecia / Túnez México Suecia y Túnez sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/14 19:30:00 Jugadores de Túnez. Foto:EFE Noticias Relacionadas 1 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos 2 "Vive como Pasión Mundialista el minuto a minuto del debut de dos aspirantes, Japón y Países Bajos 3 Vive la Pasión Mundialista y el minuto a minuto entre Ecuador y Costa de Marfil 4 Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido' 5 Nataly Delgado termina con el invicto de Artiga y se consagra como campeona absoluta 6 Panamá entrenó con equipo completo en su campamento Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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