Nataly Delgado termina con el invicto de Artiga y se consagra como campeona absoluta

La panameña Nataly Delgado terminó con el invicto de la estadounidense Jasmine Artiga, sacó la casta y se consagró como campeona mundial absoluta en los pesos supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La boxeadora veragüense, que llegó como campeona interina, se enfrentó a la campeona regular, Artiga, en su propio patio y la venció por decisión unánime. Los tres jueces favorecieron a la panameña en las tarjetas con una puntuación idéntica de 97-93, 97-93 y 97-93, en un encuentro realizado en el Caribe Royale Orlando, en Florida, Estados Unidos. La cartilla fue organizada por Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber Jake Paul.

Durante la pelea, Delgado fue mejorando, se mostró superior y siempre mantuvo el dominio del ring durante todo el combate.

Con este triunfo, Delgado dejó su récord en 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 peleas ganadas por nocaut. Mientras tanto, la estadounidense Jasmine Artiga quedó ahora con un registro de 15 victorias, una derrota, un empate y 7 triunfos por la vía rápida.

En la pelea por el título mundial, Nataly Delgado tuvo en su esquina a Ricardo 'El Maestrito' Córdoba y a Nicholas Walters, debido a que su esposo y entrenador, Ricardo Archibold, no pudo viajar por problemas de visado.