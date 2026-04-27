Fenómeno de El Niño está en marcha

El desarrollo de El Fenómeno de El Niño está en camino, así lo adelantó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

De Calzadilla señaló que en este momento se están dando las condiciones, para que se desarrolle este fenómeno, uno de ellos es el aumento de la temperatura del pacífico ecuatorial por arriba de .5 grados celsios.

En ese sentido, la directora del Imhpa indicó que esa institución ha estado monitoreando desde el año pasado la entrada del fenómeno.

La presencia de El Niño en el pacífico se advierte con la disminución significativa de las lluvias. "Es un hecho que el evento del niño ya está caminando, pero lo que no podemos decir la intensidad ni la duración", subrayó.

Además destacó que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés) ha señalado de que hay un 72% de probabilidad de que en el segundo semestre (junio, julio y agosto) "tengamos las condiciones de El Niño".

"(La entrada del fenómeno) representa una disminución de lluvias en el pacífico y eso muy importante que los sectores (productivos) lo tengan en cuenta porque ahora mismo es un niño débil, pero cómo va a evolucionar, ya que eso dependerá de si ese calentamiento en el pacífico se acelera", expresó.

Explicó que "para hacer el pronóstico de lo que se espera" del desarrollo de este fenómeno "se toman en cuenta los años análogos, es decir, años que se parecen a lo que hemos registrado en nuestras estaciones en los últimos seis meses y todos esos años resultaron ser niños., 1997, 2002, 2009 y 2023", dijo.

"Le hemos (preguntado a los arroceros) qué les pasó a ustedes en esos años (...), ustedes prepararse para lo peor cómo pueden alertarse, si le estamos diciendo que el fenómeno es una realidad, lo que no sabeos es su intensidad ni duración", manifestó.

Indicó que estadísticamente este fenómeno puede ser 12 a 18 meses, pero puede ser más largo o no por lo que alertó que "el tema complicado será la temporada seca del próximo año porque tenemos disminución del (agua), estamos deficitario y entramos a una temporada seca", concluyó.



