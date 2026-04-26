Panamericano de pesas se realizará en Panamá

Nuestro país será el epicentro de la halterofilia de la región cuando arranque hoy hasta el jueves 30 de abril el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Mayores Panamá 2026.

Para este torneo internacional que se realiza por primera ocasión en nuestro país y que tendrá como sede el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, el seleccionado nacional estará integrado por: Juan Martínez (60kg), Ronnier Martínez (71kg), Gustavo Doyle (71kg), Jorge Medina (88kg) y Ángel Agrazal (88kg).

En la rama femenina estarán: Mariadne Batista (86 kg), Kelly Aparicio (69 kg), Beatriz Oduber (63kg), Fabiola González (68 kg), Valery Ávila (58 kg), Massiel Fernández (53 kg) y Gabriela Ruiz (53 kg)..