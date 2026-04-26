¡Tristeza y dolor! Graduanda de secundaria fue una de las víctimas de accidente en Chame

Una de las víctimas del aparatoso accidente ocurrido el sábado en Coloncito, Chame, era una estudiante graduanda del Colegio Harmodio Arias Madrid.

A través de la red social Instagram, el plantel lamentó "la pérdida irreparable" de la estudiante graduanda Anyelin López.

López, de 17 años, perdió la vida junto a sus padres y una hermana. El pastor Benjamín López tenía 48 años, su esposa Celideth Reina, 51, y la otra víctima Eimye López tenía 19 años.

En este caso se mantiene aprehendido un hombre de 28 años, el cual conducía el autobús de la ruta Aguadulce-Panamá y que impactó el automóvil en el que viajaba la familia López-Reina.

Los informes recabados por las autoridades en el sitio del accidente confirman que la familia se dirigía al corregimiento de La Ermita, en el distrito de San Carlos, en donde el pastor Benjamín López ejercía su ministerio como miembro de la Iglesia Pentecostal.

Por parte de la Iglesia Pentecostal en Panamá, se lamenta el fallecimiento de esta familia.

Según los primeros informes, el autobús, que viajaba en dirección a la ciudad capital, invadió el carril contrario, colisionando con el automóvil en el cual viajaba la familia.



El autobús tipo "nevera" también impacto una parada de autobús destruyendo la por completo.

El accidente se registró sobre las 4:30 de la tarde del sábado 25 de abril en la vía Interamericana a la altura de Coloncito, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

