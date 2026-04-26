El obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Manuel Ochogavía, hizo un llamado firme a proteger la “casa común” y a las personas que la habitan, poniendo en el centro a los más pobres y excluidos frente a proyectos de desarrollo vinculados al Canal de Panamá.

El obispo advirtió que muchas iniciativas responden a una lógica de mercado que no siempre prioriza la vida humana ni el equilibrio ambiental, recordando el mensaje del papa Francisco sobre la relación inseparable entre las personas y su entorno.

“Esto no es negociable”, enfatizó. Ochogavía señaló que la iglesia ha acompañado durante años a las comunidades afectadas, mencionando específicamente Río Indio, y reiteró que ese respaldo se mantendrá como una opción permanente, guiado por la opción preferencial por los pobres.

También alertó sobre los efectos del cambio climático en las cuencas y acuíferos del Caribe panameño, señalando que cualquier proyecto relacionado con el suministro de agua o el tránsito canalero debe ser reevaluado con criterios ambientales y humanos, garantizando siempre el respeto a la vida.

“La defensa del ambiente y de las comunidades no puede subordinarse al interés económico; la Iglesia insiste en que toda decisión debe incluir evaluaciones sociales y ambientales rigurosas, colocando en primer lugar a quienes históricamente han sido más vulnerables", indicó el Obispo de Colón.

Este fin de semana, campesinos de Colón y Coclé estuvieron en la comunidad de Limón de Chagres realizando una caminata en contra del embalse de Río Indio, en la que pidieron una mesa técnica y que se tenga como opción el Lago Bayano para dar agua a la vía acuática.