Con el propósito de presentar el informe de situación y fortalecer las acciones de protección a la niñez, la gobernación de la provincia de Colón fue el lugar de la reunión mensual de la Red Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, bajo la coordinación del liderazgo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El encuentro permitió evaluar los avances en las políticas de prevención y los resultados de los operativos conjuntos realizados en la provincia para garantizar el bienestar de los menores de edad.

Marysin Cedeño, vicegobernadora, y Luis Navarro, director regional del Mitradel, destacaron la importancia de la cohesión entre las diversas entidades gubernamentales para abordar esta problemática desde múltiples frentes: educativo, social, legal y de salud.

Durante la sesión, Navarro enfatizó que la presencia de estas instituciones permite una intervención integral.

Mientras el Mitradel y la Policía de Niñez ejecutan la vigilancia, entidades como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación (Meduca) aseguran que los menores rescatados de entornos laborales se reincorporen al sistema escolar con el apoyo socioeconómico necesario.

Algunos niños se observan en la terminal de buses de la ciudad de Colón, subiendo a los buses vendiendo pastillas.

Por su parte, la vicegobernadora Cedeño reafirmó que la gobernación mantendrá las puertas abiertas para facilitar esta coordinación mensual, asegurando que cada institución aporte sus recursos y competencias para declarar a Colón como una provincia libre de trabajo infantil.

La Red acordó intensificar los recorridos en áreas vulnerables durante el próximo mes y continuar con las jornadas de sensibilización dirigidas a empleadores y padres de familia.

Esta red de trabajo está conformada por un sólido bloque de instituciones que operan de manera conjunta en la provincia, incluyendo la Gobernación, Mitradel, Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ifarhu, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), entre otras.