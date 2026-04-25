¿Qué podría ocurrir si dejan de tener intimidad?

Es de conocimiento general que tener relaciones sexuales es un punto medular en una relación de parejas, pero, qué pudiese ocurrir si dejan de tener intimidad.

Los especialistas señalan que las razones por las que muchos dejan de tener sexo son variadas: terminan una relación, problemas de salud, los hijos que están en casa, estrés, no tener el ánimo adecuado, depresión o problemas sexuales.

No obstante, sea cual sea la razón, las consecuencias de la ausencia de sexo también varían, comparte la coach de pareja Jessy Bernal.

Uno de ellos, es que el estrés aumenta. De hecho, es el efecto más notorio, señaló a Panamá América.

La vagina puede perder elasticidad, pues está comprobado que, las relaciones sexuales ayudan a mantener los tejidos de la vagina sanos. "Una vida sexual activa podría mejorar la función vaginal preservando su elasticidad", aseguró.

Por su parte, la sexóloga Eirelyn Arcia señaló que, en el apartado de los efectos físicos, están: menos lubricación genital; más tensión muscular; sueño y ánimos irregulares; y menos liberación de endorfinas.

Mientras que en el renglón de efectos emocionales están la irritabilidad o apatía; desconexión corporal; autoestima erótica más baja; y aumento del estrés y la ansiedad.

En cuanto a la pareja, habrá una distancia afectiva; sensación de rechazo; y menos complicidad.

Claro está, dice la sexóloga, que "a veces dejamos de tener sexo por razones de salud, postparto u otros momentos de la vida, y esto es totalmente natural y circunstancial".

Pero, deben estar pendientes de las señales de alerta: cuando el malestar persiste o afecta emocionalmente; cuando hay conflictos o distancia en la pareja; o si evitan el contacto por incomodidad.

Por otro lado, una investigación del "National Center for Biotechnology Information" arrojó que mantener una rutina sexual regular mejora el sistema inmunológico, porque se producen mayores niveles de inmunoglobulina A. Agregó el estudio que los bajos niveles de este anticuerpo podrían producir enfermedades como resfriado.