El pastor Benjamín López y parte de su familia (esposa e hijas) fallecieron este sábado en un aparatoso accidente registrado en Coloncito, cuando un bus de Aguadulce los impactó.

De acuerdo con un conocido de la víctima, el pastor y su familia viajaban hacia La Ermita en el distrito de San Carlos, en donde él dirigiría un servicio religioso.

López, de unos 40 años, tenía mas de 12 años de ser pastor. Miembros de la Iglesia Pentecostal han lamentando el fallecimiento de los miembros de esta congregación.

Además de la familia que falleció, el accidente tuvo como saldo nueve lesionados.

Según los primeros informes, el autobús que viajaba en dirección a la ciudad capital invade el carril contrario, colisionando con el automóvil en el cual viajaban dos adultos y dos menores de edad.

El autobús tipo "nevera" también impacto una parada de autobús destruyéndola por completo.

El accidente se registró sobre las 4:30 de la tarde de este sábado en la vía Interamericana a la altura de Coloncito, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

Personal de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional mantiene cerrada una de las dos vías hacia el interior del país.

