Ballet Nacional de Panamá acerca al público a la danza

El Ministerio de Cultura, a través del Ballet Nacional de Panamá, desarrolló una agenda especial en el Teatro Nacional en el marco del Mes de la Danza, con ensayos abiertos, conversatorios y experiencias formativas dirigidas a todo público.

Bajo el concepto “Vive la experiencia con el Ballet Nacional de Panamá”, la iniciativa permitió a los asistentes adentrarse en el proceso creativo de la danza, observando en tiempo real el montaje escénico, las correcciones de los maestros y el trabajo técnico y artístico que hay detrás de cada producción, en antesala al estreno del ballet clásico El Corsario.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la importancia de abrir estos espacios al público. “Nos llena de orgullo compartir este ensayo abierto y mostrar el esfuerzo, la disciplina y la pasión de nuestros bailarines, cuyo trabajo detrás del telón hace posible emocionar y conectar con la audiencia”, expresó.

La programación también incluyó el conversatorio “Entre amigos de la danza”, que reunió a artistas, docentes y gestores culturales para reflexionar sobre el presente y futuro de esta disciplina en Panamá, abordando temas como formación, liderazgo, producción artística y retos del sector.

Además, más de 500 estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Danza participaron en una jornada especial con recorrido guiado y ensayo abierto, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y la práctica profesional.

Estas actividades sirvieron como antesala al estreno de El Corsario, que se presentará los días 7, 8 y 9 de mayo en el Teatro Anayansi, marcando un hito al ser la primera vez que esta obra del repertorio clásico internacional se presenta en el país en una producción completa.

El Mes de la Danza se celebra cada abril en conmemoración del Día Internacional de la Danza, promovido por la UNESCO, promoviendo este arte como una herramienta de identidad cultural, educación y transformación social.