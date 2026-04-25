Estados Unidos envía a Costa Rica el tercer vuelo con 25 deportados de varias nacionalidades

Las autoridades de Costa Rica recibieron ayer viernes a 25 migrantes de varias nacionalidades deportados por Estados Unidos, con lo que ya son tres los vuelos de este tipo que llegan al país centroamericano como parte de un acuerdo bilateral firmado en marzo pasado.



La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que en el grupo de migrantes hay hombres y mujeres, todos mayores de edad, y está conformado por cinco guatemaltecos, cinco hondureños, cuatro brasileños, tres chinos, tres indios, un ruso, un uzbeko, un turco, un boliviano y un rumano.



Además, en el avión venían tres costarricenses deportados, que se suman a los 8 que llegaron en el vuelo anterior la semana pasada.



El de este viernes es el tercer vuelo con migrantes deportados por Estados Unidos que recibe Costa Rica, en el marco de un acuerdo firmado el pasado 23 de marzo y que ha generado críticas de la oposición política y de organizaciones de derechos humanos.



El primer vuelo llegó el 11 de abril con 25 migrantes, y el segundo el 17 de abril con 30 migrantes, de los cuales 8 eran costarricenses.



Según el Gobierno costarricense, todas estas personas podrán acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para regresar a sus países de origen, o bien solicitar una estancia regular en Costa Rica bajo categorías humanitarias.



Actualmente, de las 47 personas recibidas, 18 se encuentran en el programa de retorno voluntario asistido, 12 han expresado que no desean volver a su país de origen y 2 han desistido de alguna de las opciones. Los demás han pedido más información o aún no han comunicado su decisión, indica la información oficial.



El gobierno ha informado que estos migrantes, que se encuentran en un hotel que se mantiene confidencial, gozan del derecho a la libre movilidad.



El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que su Gobierno es un socio estratégico de Estados Unidos en la región, firmó un Memorando de Entendimiento con Washington para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.



Según el Gobierno costarricense, el acuerdo con EE.UU. garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.



En el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.



Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o bien permanecieron allí de forma voluntaria.



Organizaciones no gubernamentales denunciaron el año pasado que varios derechos de estas personas habían sido vulnerados en un refugio para migrantes al que fueron trasladados en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá.