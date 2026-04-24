Un duro golpe al narcotráfico se registró en la provincia de Los Santos, tras el decomiso de 365 paquetes de presunta sustancia ilícita en el sector de playa Bella Vista. El operativo, ejecutado por la Policía Nacional, incluyó una persecución que culminó con una persona detenida y equipo incautado.

La carga, distribuida en 16 sacos, era transportada en una lancha con motor fuera de borda.

Según el subcomisionado Jorge Villarreal, durante el despliegue de vigilancia también se ubicaron dos vehículos tipo pick-up sin placas, los cuales habrían sido utilizados por la red criminal para movilizar el cargamento por tierra.

El sospechoso capturado será presentado ante un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, mientras que el Ministerio Público profundiza las investigaciones para desmantelar la estructura logística detrás de este cargamento.