Chapman apelará a la IA para combatir la evasión fiscal

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas no descarta acudir a la inteligencia artificial (IA) como elemento estratégico para atacar la evasión fiscal.

Creo que tendremos la oportunidad de apalancarnos en la inteligencia artificial que es un arma poderosísima que permitirá llegar a los contribuyentes con niveles de efectividad nunca antes visto en este país, dijo Chapman en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La reacción del líder de la cartera del MEF se dio al ser consultado sobre las estrategias que esa institución ha utilizado para combatir la evasión y mejorar las recaudaciones.

En ese sentido el ministro mencionó los buenos resultados que ha generado la lotería fiscal, que a su juicio ha generado un “cambio de la cultura” el panameño que está funcionando y se puede observar con el volumen de participación que sorteo a sorteo se va incrementando.

Mencionó que ahora los panameños salen de los comercios con sus facturas fiscales.

Además de esa estrategia folclórica que apela a lo que “al panameño le gusta”, en el MEF también se apalanca a la tecnología.

Por lo que adelantó que están recibiendo asesoría técnica altamente especializada. “Estamos aprendiendo de las mejores prácticas internacionales que han dado resultados en otros países”, precisó.

Chapman dijo que la sensación es que la evasión y la falta de cumplimiento tributario ha bajado, pero no a los niveles que ellos quieren, ya que asegura tener “metas y aspiraciones”

“Si tomamos el nivel de recaudación y lo dividimos entre el tamaño de la economía arroja un resultado de un solo dígito (…) cuando Panamá perfectamente puede llevar ese número a dos dígitos y hacia allá estamos apuntando”, aseguró.

Tenemos un plan encaminado hacia allá y nuestra meta es que dejemos las fianzas públicas a ingresos que equivalgan a doble digito entre 10% como mínimo vs. el PIB, concluyó.