León XIV reiteró que la Iglesia no aprueba la bendición formal de las parejas homosexuales

El papa León XIV reiteró que la Iglesia no está de acuerdo con la bendición formal de las parejsa homosexuales o aquellas en situación irregular, pero subrayó que todas las personas pueden recibir una bendición, al responder a los periodistas en el vuelo de regreso de su gira por África.



Los medios presentes a bordo del vuelo desde Guinea Ecuatorial a Roma, entre ellos EFE, le preguntaron por la reciente decisión del cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, de autorizar la bendición de parejas homosexuales en su diócesis.

"La unidad o división de la iglesia no gira en torno a cuestiones sexuales. Tendemos a pensar que cuando la Iglesia habla de moralidad, el único tema es el sexual", señaló.



"En realidad, creo que existen cuestiones más importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres y la libertad religiosa, que tienen prioridad sobre ese tema en particular", dijo



La Santa Sede ya se ha dirigido a los obispos alemanes y ha dejado claro que no está de acuerdo con la bendición formal de parejas homosexuales, más allá de lo que el papa Francisco dijo específicamente al afirmar que todas las personas reciben bendiciones.



Cuando un sacerdote imparte una bendición al final de la misa, cuando el papa imparte una bendición al final de una gran celebración como la que tuvimos hoy, se bendice a todas las personas.



La expresión del papa Francisco de "todos, todos, todos", es la expresión en la que cree la Iglesia de que todos son bienvenidos, todos están invitados, todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en sus vidas.



"Creo que este tema puede causar más desunión que unidad, y que deberíamos buscar maneras de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y en lo que Jesucristo enseña", agregó.