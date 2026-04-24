¡Revuelo! Una vez la alcaldesa de Arraiján (Panamá Oeste) vuelve a acaparar la atención. ¿Qué ocurre?

La alcaldesa Stefany Peñalba implementó el servicio de colegial municipal para el traslado gratuito de estudiantes.

No obstante, algunos han visto la iniciativa de forma negativa, ya que el bus está rotulado con a imagen de la alcaldesa.

El periodista Atenógenes Rodríguez aplaudió la iniciativa de Peñalba, pero le encontró un "pero" y lo expuso en el noticiero. ¿Cuál?

"Lamentablemente como todo en el Municipio de Arraiján parece que hay una buena acción de parte del Municipio en ayudar a los estudiantes, pero alguien siempre trata de desviar las cosas y dañar lo bueno; o sea, lo que hacen con una mano lo destruyen con la otra", dijo Rodríguez en Telemetro Reporta.

"Esta es la misma razón por la que se demandó la institucionalidad de que las placas estuvieran el mensaje de campaña del Gobierno 'Con Paso Firma'... Miren la alcaldesa de Arraiján, ella lo llevó al siguiente nivel, y ella pone entre sus mensajes: 'Aquí se transforma el futuro del país', y sale ella", mencionó el periodista.

"Esto es proselitismo y creo que la ley electoral está mjuy pendiente de este tipo de proselitismo fuera de época electoral. El uso de bienes públicos para promoción personal...hay un tema en el código elctral que prohibe este tipo de proselitismo en instalaciones y bienes públicos, los buses colegiales son vienes públicos, son bienes adquiridos con los impuestos de los ciudadanos, los que viven en Arraijan...", comentó.

"Esta bien la iniciativa, deben ser consciente de lo que la misma regulación prohibe, sobre todo de la parte posterior del transporte esta la foto de la alcaldesa", indicó.

Tras este comentario, Peñalba le dejó un mensaje al periodista: "@treporta @atenogenesr @dorcas_delarosa siempre con el bochinche".

"¡Son cara duras! con los millones de dólares que reciben del gobierno para publicidad se pudiera comprar comprar 25 buses colegiales que transportarían a más de 6,000 estudiantes de Arraiján, y gracias @atenogenesr por pensar que me puedo relegir", escribió en un comentario en su cuenta de Instagram.