Ministra visita el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa

La ministra de Educación, Lucy Molinar, realizó una visita al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany tras un malentendido registrado en el plantel, con el objetivo de dar seguimiento directo a la situación y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Durante la visita, se verificó que el caso fue atendido de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, actuando de forma responsable para salvaguardar el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Además, se sostuvo un acercamiento con padres de familia, escuchando sus inquietudes y brindando la información necesaria sobre lo ocurrido y las acciones tomadas.

El Ministerio de Educación de Panamá reitera su compromiso de velar por la seguridad, el respeto y la sana convivencia en todos los centros educativos del país, promoviendo espacios seguros donde prevalezca el diálogo, la prevención y el acompañamiento oportuno.