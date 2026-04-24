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Panamá

Ministra visita el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa

Publicado 2026/04/24 10:45:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Se sostuvo un acercamiento con padres de familia, escuchando sus inquietudes y brindando la información necesaria sobre lo ocurrido y las acciones tomadas.

La ministra junto a los estudiantes. Foto: Meduca

La ministra junto a los estudiantes. Foto: Meduca

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, realizó una visita al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany tras un malentendido registrado en el plantel, con el objetivo de dar seguimiento directo a la situación y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

Durante la visita, se verificó que el caso fue atendido de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, actuando de forma responsable para salvaguardar el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Además, se sostuvo un acercamiento con padres de familia, escuchando sus inquietudes y brindando la información necesaria sobre lo ocurrido y las acciones tomadas.

El Ministerio de Educación de Panamá reitera su compromiso de velar por la seguridad, el respeto y la sana convivencia en todos los centros educativos del país, promoviendo espacios seguros donde prevalezca el diálogo, la prevención y el acompañamiento oportuno.

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