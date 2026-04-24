La gira oficial del presidente de la República, José Raúl Mulino, inició este viernes en la provincia de Los Santos, con una agenda enfocada en la supervisión de obras, proyectos concluidos y anuncios clave para la región de Azuero.

El mandatario comenzó su recorrido destacando el valor histórico y cultural de uno de los primeros puntos visitados, donde anunció la reconstrucción de la casa del expresidente Belisario Porras, iniciativa que busca convertir este espacio en un museo.

“No solo será un acto significativo, sino emblemático para preservar la historia y fortalecer la identidad nacional”, expresó el mandatario.

Durante su intervención, el presidente también abordó temas prioritarios como el acceso al agua potable, en medio de una crisis que ya se acerca al año en distintas comunidades azuerenses .

En ese contexto, se refirió al nombramiento del exdirector de CONADES, Antonio Tercero González, como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), destacando que tendrá la responsabilidad de presentar un informe y liderar las acciones necesarias para enfrentar la situación.

Además, adelantó que se anunciará un programa nacional de agua, orientado a dar respuestas estructurales al problema de abastecimiento.

En materia de salud, informó que el Ministerio de Salud dará a conocer detalles sobre inversiones realizadas en hospitales, centros de salud y Minsa-Capsi, incluyendo próximos proyectos a inaugurar, como el de Sabana Grande.

El mandatario también hizo referencia a recientes acercamientos con un cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, señalando que se evalúa la posibilidad de solicitar cooperación técnica para proyectos de infraestructura, aunque indicó que los detalles serán ampliados por las autoridades correspondientes.

La agenda del día incluyó además la inauguración del nuevo cuartel de Bomberos de Guararé, Bredio Borrero, y la realización de un Consejo de Gabinete ampliado, con la presencia de ministros de estado, directores de entidades y autoridades locales.

Se informó que con esta gira, el Ejecutivo busca reforzar su presencia en el interior del país, dar seguimiento a compromisos adquiridos y presentar avances concretos en áreas clave para el desarrollo nacional.