Cuba libera a tres panameñas tras gestiones diplomáticas del Gobierno

El Gobierno de la República de Panamá informó este viernes que las autoridades de Cuba dispusieron la liberación y salida del territorio cubano de las ciudadanas panameñas Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño.

Según el comunicado oficial, esta decisión constituye un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, además de considerar la cooperación brindada por las detenidas durante el proceso judicial. Las autoridades cubanas aplicaron la figura de colaborador eficaz y el criterio de oportunidad, conforme a su legislación penal vigente.



El Ejecutivo panameño expresó su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, por su disposición y respaldo para lograr este desenlace favorable.

Desde el inicio del caso, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los ciudadanos panameños detenidos en territorio cubano.



El Gobierno también destacó la labor del embajador en Cuba, Edwin Pitty, quien brindó acompañamiento permanente y veló por los derechos de los detenidos desde el primer momento.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la protección de panameños en el exterior y aseguró que continuará impulsando gestiones diplomáticas para lograr la pronta liberación de los ciudadanos que aún permanecen en Cuba.