Panamá
Cuba libera a tres panameñas tras gestiones diplomáticas del Gobierno
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El Gobierno de la República de Panamá informó este viernes que las autoridades de Cuba dispusieron la liberación y salida del territorio cubano de las ciudadanas panameñas Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño.
Según el comunicado oficial, esta decisión constituye un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, además de considerar la cooperación brindada por las detenidas durante el proceso judicial. Las autoridades cubanas aplicaron la figura de colaborador eficaz y el criterio de oportunidad, conforme a su legislación penal vigente.
El Ejecutivo panameño expresó su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, por su disposición y respaldo para lograr este desenlace favorable.
Desde el inicio del caso, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los ciudadanos panameños detenidos en territorio cubano.
El Gobierno también destacó la labor del embajador en Cuba, Edwin Pitty, quien brindó acompañamiento permanente y veló por los derechos de los detenidos desde el primer momento.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la protección de panameños en el exterior y aseguró que continuará impulsando gestiones diplomáticas para lograr la pronta liberación de los ciudadanos que aún permanecen en Cuba.
Cominicado pic.twitter.com/N3EluJUKcR— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) April 24, 2026
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