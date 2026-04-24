Comercios multados con casi $100 mil por incumplir con las bolsas reutilizables

Unos $98,435.00 es la cuantía en multas que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto por el incumplimiento a la Ley 1 del 19 de enero de 2018, que regula el uso de bolsas reutilizables, correspondientes en el período entre 2019 y marzo de 2026.

Según la entidad, el principal motivo de estas sanciones corresponde al incumplimiento del requisito de contar con el certificado de conformidad, con 317 casos que representan multas por B/. 74,500.00 dólares.

Este documento es indispensable para la comercialización de bolsas reutilizables y debe ser obtenido por los agentes económicos ante la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En la segunda posición, se registran 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas reutilizables, por un monto de B/. 13,885.00. Asimismo, se impusieron 22 multas por cobrar precios superiores al costo declarado (B/. 8,850.00) y 7 sanciones por no mantener los precios a la vista (B/. 1,200.00).

De acuerdo con la normativa vigente, la Acodeco es la entidad responsable de fiscalizar que las bolsas reutilizables se vendan al precio de costo declarado por los agentes económicos, así como de aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley 45 de 2007.

Los agentes económicos están comprometidos, a principio de cada año, a realizar sus declaraciones de costo, en cuanto a las bolsas reutilizables. Para el presente año, 316 agentes económicos declararon el costo de bolsas reutilizables y el año pasado 812 sustentaron dichos costos.