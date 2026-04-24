Jamón picnic 100% nacional se venderán en las Naviferias 2026

Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), confirmó que el jamón tipo pícnic y arroz que se venderá en las Naviferias este año será 100% de producción nacional.

Murillo hizo el anuncio durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en La Villa de Los Santos. La medida busca fortalecer la producción local y garantizar que los productos que se ofrezcan sean 100% de productores locales.

Además, reveló que, en lo que va del año, las tiendas del IMA han vendido 48 millones de libras de arroz netamente panameño, como parte del compromiso del gobierno del presidente José Raúl Mulino de apoyar al sector agropecuario.

Y adelantó que el IMA abrirá nuevas tiendas en Cañazas, Aguadulce, Río Hato, Calobre y Soná.

Con estas nuevas tiendas se busca llevar alimentos nacionales a precios económicos a más familias panameñas.

En tanto, el presidente José Raúl Mulino anunció que el IMA comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y sus alrededores, como una forma de apoyar a este sector agropecuario y evitar que los productores pierdan su cosecha.