Autoridades impulsan inversiones arriba de $ 162,8 millones para fortalecer la salud en Los Santos

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) avanza en la ejecución de proyectos estratégicos en la provincia de Los Santos, con una inversión global que supera los $ 162,765,565.79, orientada a mejorar la calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud para más de 98 mil habitantes.

Estas iniciativas abarcan el fortalecimiento de la red hospitalaria, la modernización tecnológica, programas de prevención y promoción de la salud, así como mejoras en infraestructura sanitaria en toda la provincia.

Inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario

Uno de los pilares de esta transformación es el fortalecimiento del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, donde se ejecuta una inversión de $ 8.7 millones en equipamiento médico para áreas críticas como hospitalización, cirugía, imagenología y rehabilitación.

En paralelo, avanza el proyecto integral “llave en mano” para el mismo hospital, con una inversión de $58 millones, que impactará directamente a miles de usuarios en la región.

También se desarrollan obras de ampliación y mejoras en centros de salud, como Sabana Grande ($4.4 millones), así como proyectos de saneamiento en instalaciones Minsa-CAPSI y hospitales rurales.

Proyectos estratégicos a futuro

El Minsa proyecta nuevas inversiones de alto impacto, entre ellas:

- El nuevo hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, con una inversión estimada de $82 millones.

- La construcción del nuevo hospital de Tonosí, con una inversión de $29 millones.

Fortalecimiento de la atención y respuesta en salud

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Entre los proyectos en ejecución destaca el fortalecimiento de la red de traslados mediante servicios externalizados de emergencias, garantizando cobertura continua las 24 horas con unidades de soporte vital avanzado y básico, lo que permite atender el 100% de los traslados críticos, incluso en áreas de difícil acceso.

Asimismo, el Minsa impulsa la implementación del servicio de tele-reumatología entre el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas y el Hospital Santo Tomás, iniciativa que fortalecerá la capacidad diagnóstica del primer nivel de atención mediante interconsultas especializadas.

A esto se suma la adquisición de equipos de telemedicina para centros de salud en Pedasí y Macaracas, con una inversión de B/. 100,000, beneficiando directamente a comunidades rurales.

Programas sociales y de prevención

En el ámbito comunitario, se desarrolla el Programa de Alimentación Temprana Materno Infantil (PATMI), con una inversión de B/. 404,842, enfocado en combatir la malnutrición y fortalecer el control prenatal.

Adicionalmente, se ejecutan iniciativas de promoción de la salud como:

- El programa “RISA” de estilos de vida saludables.

- Campañas de prevención de enfermedades crónicas.

- Estrategias de entornos escolares saludables.

• Jornadas de control del dengue y fortalecimiento comunitario.

Estas acciones han beneficiado a miles de residentes en distintos distritos de la provincia, promoviendo una cultura de prevención y bienestar.

Compromiso con la salud pública

El Minsa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud, impulsando proyectos que no solo modernizan la infraestructura, sino que también incorporan innovación, equidad y atención oportuna para toda la población.

Estas inversiones consolidan a la provincia de Los Santos como una región prioritaria en el desarrollo sanitario del país, garantizando servicios más eficientes, accesibles y de calidad para todos sus habitantes.