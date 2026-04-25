El Canal de Panamá informó que ya han logrado reparar en el sistema de alimentación eléctrica, ocasionados por el equipo pesado de un contratista, que obligaron a suspender el servicio brindado por la planta potabilizadora de Miraflores.

"En este momento se ha iniciado la operación de los sistemas de bombeo y de potabilización; pero este proceso es paulatino y se espera un restablecimiento completo hacia el final de la tarde", señalaron en un comunicado.

Subrayaron que los usuarios experimentarán inicialmente bajas presiones de agua hasta normalizar el sistema de distribución.

El Canal de Panamá agradeció la paciencia y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.