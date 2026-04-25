Presidente de Israel vendrá a Panamá, confirmó Mulino

El presidente José Raúl Mulino adelantó que su homólogo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, estará de visita en Panamá.

La confirmación la dio Mulino durante un Consejo de Gabinete ampliado realizado en Azuero.

"Yo voy a tener la visita del presidente de Israel el 6 de mayo", precisó Mulino este viernes.

La visita tiene como finalidad abordar temas de interés nacional, con especial énfasis en la crisis hídrica que afecta a las provincias de Los Santos y Herrera.

El mandatario aprovechó la oportunidad para encomendar al ministro de Salud Fernando Boyd Galindo una reunión con el presidente israelí.

La visita del mandatario israelí se dará en medio del conflicto bélico que involucra a su país, Irán, Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo.

Además de que el primer ministro Benjamín Netanyahu está convaleciente tras su tratamiento contra el cáncer benigno de próstata del cual fue operado con éxito y fue sometido al tratamiento de radioterapia.