Cerro Colorado dejó ocho campeones en prueba de fondo

La capitalina Maraya López se consagró hoy sábado al sprint como campeona de la prueba de ruta femenina Élite, al ganar el sprint en el sector de Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí, escenario del segundo día de competencias de los Nacionales de Ciclismo 2026.

López registró en los 63.6 kilómetros, divididos en tres vueltas, un tiempo de 1 hora 52 minutos y 29 segundos, aventajndo en la llegada a Wendy Ducreux, mientras que en la tercera posición arribo Noemi Atencio con tiempo de 1 hora 55 minutos y 22 segundos.

Por su parte en la Master A, José Rodríguez se coronó con tiempo de 1 hora 40 minutos y 41 segundos, superando a Bolívar Rivera (1.40:45) y a Gabriel Garzón (1.41:41).

Otros campeones en la modalidad de fondo fueron, Fernando Ureña, en la Master B (1.39:21), José Luis Torres, en Master C (1.12:05), mientras que Franklin Carrera lo hizo en la D (1.13:36).

En la Damas Junior, se titulo Daybelis Torres, con 1 hora 52 minutos y 32 segundos.

En Prejuvenil varones se consagró Alejandro Martínez con merca de 1 hora 50 minutos y 35 segundos y en Damas Master lo hizo Iris León con tiempo de 1 hora 55 minutos y 22 segundos.



Este domingo se corre la ruta para la Élite, Sub-23 y Juvenil, un trayecto de 196 kilómetros, con salida en David con ruta a San Lorenzo retornando a David y concluir con un circuito cerrado en Cerro Colorado,en la provincia de Chiriqui.