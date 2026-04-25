¡Dijo que no! Nicole Pinto no participará en el Miss Universe Panamá 2026

La modelo e influencer panameña Nicole Pinto anunció que no participará en el certamen Miss Universe Panamá 2026, decisión que comunicó a través de un mensaje en su cuenta de Instagram difundido este 25 de abril.

Agradeció el respaldo recibido en los últimos días, destacando el cariño, los mensajes y el apoyo de quienes la visualizaban representando a Panamá en un escenario internacional.

Dijo: "Gracias por confiar, por impulsarme y por verme en ese escenario tan importante para nuestro país".



La también creadora de contenido explicó que, tras un proceso de evaluación consciente y una revisión responsable y asesorada, optó por no formar parte de esta edición del concurso.

Reconoció que no fue una decisión sencilla, debido al significado que tiene esta plataforma para muchas mujeres panameñas.



Según detalló, su determinación responde a aspectos vinculados con los compromisos y condiciones del certamen, los cuales, en este momento de su vida, no se alinean con sus objetivos personales y profesionales.



Pinto subrayó que su decisión no implica cerrar puertas, sino actuar con claridad sobre el momento y la forma de asumir nuevos retos.

También, aseguró que continuará llevando en alto el nombre de Panamá, resaltando la esencia, diversidad y fortaleza del país desde su propio camino.



Finalmente, reiteró su confianza en el talento de las mujeres panameñas y expresó que quien represente al país lo hará con compromiso y amor.