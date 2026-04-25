Carlos Samudio Revalida su Corona Nacional de Contrarreloj en un Final de Infarto

El ciclismo panameño vivió una jornada inaugural histórica en el primer día de competencias del Campeonato Nacional. En la modalidad de Contrarreloj Individual (CRI), el pedalista Carlos Samudio logró retener su título de campeón nacional en una definición que se decidió por milésimas de segundo, reafirmando el dominio del equipo Solution Tech NIPPO Rali.

En un exigente recorrido de 32 kilómetros entre las localidades de San Pablo y Querevalos, Samudio detuvo el cronómetro en 39:18.06, superando al chiricano Franklin Archibold, quien registró 39:18.24.

El podio de la categoría Élite Masculina lo completó el santeño Roberto González con un tiempo de 39:42.44, sellando un impresionante "1-2-3" para la escuadra del Solution Tech NIPPO Rali

Dominio absoluto de Wendy Ducreux

En la rama femenina, la referente del cronómetro, Wendy Ducreux, volvió a demostrar su jerarquía al alzarse nuevamente con el campeonato nacional tras completar los 20 kilómetros de prueba con un tiempo sólido de 30:43. El podio fue completado por Noemy Atencio (33:13) y Argelis Bernal (35:03).

Resultados por Categorías:

• Sub-23: El herrerano Enmanuel Viane se coronó campeón con un registro de 43:05.

• Juvenil Masculino: El actual campeón centroamericano ratificó su favoritismo con un tiempo de 44:09.

• Juvenil Femenino: Sashelyn Castillo impuso condiciones con un tiempo de 32:33.

Próxima Jornada: La Ruta entra en escena

Tras este vibrante inicio, la acción continúa mañana con la prueba de fondo en carretera. La competencia se trasladará a un exigente circuito trazado entre Bagala y Boquerón, donde verán acción las categorías Damas, Máster y Pre-Juvenil. Se espera una batalla estratégica de alto nivel en busca de los nuevos portadores del jersey de campeones nacionales de ruta.

Resultados por Categorías

Elite

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1. Carlos Samudio 39.18.06

2. Franklin Archibold 39.18.24

3. Roberto González 39.42.44

Sub 23

1. Emanuel Viane 43.05.86

2. Jahaziel Martínez 43.08.76

3. Cesar Sanjur 45.58.74

Juvenil

1. Dier Ríos 44.09.53

2. José Castro 45.07.61

3. Jair Reyes 45.37.76

Pre juvenil

1. Yulian Solís. 30.00.68

2. Eliel Castro 30.49.50

3. Luis Rodríguez 31.30.00

Damas Elite

1. Wendy Ducreux. 30.43.68

2. Noemy Atención 33.13.90

3. Argelis Bernal 35.03.40

Damas Junior

1. Sashelyn Castillo 32.33.75

2. Rosemarie Estrada 33.57.82

3. Daibelys Torres 37.37.47

Damas Máster

1. Anibel Prieto 31.15.75

2. Iris León 32.43.65

3. Kerstyn De gracia 39.14.25

Master D

1. Franklin Carrera 34.06.528

2. Jorge Vásquez 35.59.791

3. Jorge Luque 41.26.723

Master C

1. Mario Ríos 30.52.020

2. Enrique Maduro 31.17.428

3. Sergio Castillo 32.24.629

Master B

1. Edward Castillo 29.17.315

2. Manuel Castaño 29.50.799

3. Eustorgio Solís 29.57.524

Master A

1. José Rodríguez 26.47.813

2. Juan Pérez 27.52.547

3. Gabriel Garzón 28.18.493

