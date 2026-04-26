Casco Peatonal cumple un año con más de 800 mil visitantes y una inyección económica de $14 millones

En su primer aniversario la celebración del Casco Peatonal recibió una asistencia acumulada aproximada de 800 mil personas entre nacionales y extranjeros, una iniciativa que fortaleció la economía local, promovió la cultura y devolvió el espacio público a la ciudadanía en el histórico barrio de San Felipe.



En los últimos 12 meses, a través de las actividades y programas liderada por la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, recibió aportes por más de 14.5 millones de dólares, calculado en base al gasto promedio por persona en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales. Este impacto benefició directamente a restaurantes, comercios, emprendedores, artistas y operadores turísticos del área.

Este impacto positivo a la economía y al desarrollo del turismo, es el resultado de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, consolidando al Casco Antiguo como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico.



La iniciativa se consolidó como una de las actividades de mayor impacto ciudadano, dinamizando el espacio público, fortaleciendo la economía local y ampliando la oferta cultural del centro histórico y proyectando a a Panamá como un centro atractivo del turismo local e internacional.