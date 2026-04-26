Panamá tiene su mejor 'cosecha' de medallas en Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá logró mejorar la cosecha de metales, al superar en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 su mejor marca de medallas con respecto a sus presentaciones anteriores y donde los deportes de combate, el flag football y el béisbol fueron protagonistas.

La representación panameña logró conquistar 29 metales, distribuidos en 6 medallas de oro, 6 plata y 17 de bronce. Ha sido la mejor presentación que ha tenido una delegación panameña en la historia de estas justas juveniles regionales, que tuvo como sede nuestro país en su IV versión.

En la cita de los I Juegos Suramericanos de la Juventud 2013, en Lima, Perú, la representación istmeña alcanzó 5 metales de oro, 3 de plata y 8 bronce para totalizar 16 medallas.

Mientras que en los II Juegos Suramericanos en Santiago, Chile 2017, Panamá solo pudo obtener una medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce, fueron 6 preseas en total.

En los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario, Argentina 2022, se alcanzó la suma de 2 oro, 4 plata y 6 bronce, para realizar una suma de 12 metales.

Medallas panameñas en el Suramericano 2026

Los deportes de combate volvieron a dar buenos dividendos en la justa regional suramericana juvenil con 4 de los 6 metales dorados totales.

La lucha destacó con 2 medallas de oro. Yumaira Russell en los 65 kilogramos y Aisha Williams en los 73kg fueron las dos primeras doradas en estos Juegos.

El boxeo dio metal dorado con Norman Simmons en los 90 kilos, mientras que en esgrima Caleb Caldito Chan con una gran actuación en espada individual masculina subió a lo más alto del podio.

Caldito Chan ganó su metal dorado invicto, al salir airoso en sus 6 eventos donde compitió.

En el deporte colectivo, el béisbol panameño cumplió con su rol de favorito y ganó oro.

Por su lado, el flag football no desentonó como deporte colectivo, se apuntó en el oro en la rama femenina y plata en la masculina.

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El deporte de combate también se apuntó metales de plata con Mía Arrocha en los 57 kilogramos. En taekwondo, Natalia Pérez lo hizo en 44 kilogramos.

En el karate, ganaron plata, Isabel Mendoza, en los 59 kilogramos y Dessiré Frías en los 53 kilogramos.

Mientras que en la natación Raúl Antadillas, se apuntó plata en los 50 metros pecho y bronce en los 10