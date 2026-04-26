Tras muchos años de espera, moradores de las comunidades de Portobelillo, Cabuya, Potuga, Pedernal, El Pedernal, en el distrito de Parita en Herrera, alzaron su voz de protesta ante el avanzado deterioro de la carretera que las comunica, una situación que aseguran afecta gravemente su vida diaria.



Transportistas, comerciantes, productores agropecuarios, estudiantes y residentes coincidieron en que la vía se encuentra prácticamente intransitable, lo que no solo impacta su calidad de vida, sino también su economía.



Los constantes daños a los vehículos, el alto costo de mantenimiento y la dificultad para movilizarse han agravado la situación, llegando al punto que el transporte ya no quiere ingresar a varias comunidades, y otros han disminuido la frecuencia de los viajes, debido al mal estado de la carretera.



Indicaron además que no están llegando suministros esenciales como tanques de gas y alimentos, mientras que buses colegiales han dejado de prestar el servicio por el riesgo que representa la vía.



El transportista del área, Alex Araúz, explicó que la situación es cada vez más complicada para quienes dependen de esta ruta debido a las condiciones de la carretera.



“Es difícil trabajar así, los carros no aguantan y cada día es más complicado brindar el servicio”, expresó el transportista.



La protesta se llevó a cabo en Portobelillo, donde también estuvo presente el representante del corregimiento, Luis Gabriel Arauz, quien participó en una reunión con los moradores.



Durante el encuentro, los residentes manifestaron estar cansados de esperar respuestas tras años de gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que el representante indicó que el proyecto de rehabilitación de la vía ya fue licitado; sin embargo, enfrenta actualmente procesos de reclamo entre empresas, lo que ha retrasado su ejecución.



Asimismo, mostró preocupación debido a que algunos ramales no habrían sido incluidos en el proyecto, generando incertidumbre entre las comunidades.

