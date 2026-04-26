Brasil volvió a dominar los Juegos Suramericanos juveniles con 58 medallas de oro

Brasil consolidó su dominio en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que culminaron este sábado en Panamá, al alcanzar las 58 medallas de oro, seguida de Venezuela, con 33 doradas, y Argentina con 32.

A continuación, algunos hechos que dejaron estos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026:

Brasil repite como campeón

La delegación de Brasil revalidó su título en estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud, confirmando su dominio regional. Los brasileños que sumaron 58 oros, destacaron especialmente en la natación, donde firmaron una actuación sobresaliente con 21 medallas de oro.

Venezuela tuvo su mejor actuación en levantamiento de pesas, con 6 doradas, mientras Argentina en natación con 14 oros.

Brasil consiguió en total 157 medallas (51 de plata y 48 de bronce); Venezuela 83 (21 de plata y 29 de bronce) y Argentina 105 (39 de plata y 34 de bronce).

Hein, la reina de los Juegos

La gran figura femenina, y prácticamente del evento, fue la nadadora argentina Agostina Hein.

Hein firmó una actuación histórica con 10 medallas (9 de oro y 1 de plata), dominando la piscina y estableciendo nuevas marcas. Su rendimiento la proyecta como una de las principales promesas rumbo al ciclo olímpico.

¿Y el rey de los Juegos?

El nadador brasileño Davi Vallim terminó siendo el rey de la justa, al cosechar ocho medallas de oro y una de plata.

Junto a Vallim, otros talentos emergentes brillaron en distintas disciplinas durante la competencia regional.

Participación récord juvenil

Los Juegos marcaron un hito con la participación de más de 2.000 deportistas, reflejando el crecimiento del deporte base en Sudamérica y el interés creciente en estas competencias.

El evento se consolida así como un paso clave en la ruta hacia citas mayores como los Juegos Olímpicos.

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Innovación y sostenibilidad

La cita incorporó iniciativas alineadas con las tendencias globales en sostenibilidad y gestión moderna de eventos, como el transporte compartido para delegaciones, optimizando recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Alejandro Bacot, director de Sostenibilidad de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, destacó la presencia de un mono Titi cerca del Centro de Alto Rendimiento (CAR), además de lagartos y diferentes tipos de aves, como parte de la estrategia de la conservación de la flora, fauna y biodiversidad.

Impacto en el deporte local

La organización dejó un legado tangible en infraestructura y en el impulso de programas deportivos juveniles dentro de Panamá. Se subrayó el carácter inspirador del evento, que incentiva a niños y jóvenes a involucrarse en el deporte.

La clausura de los Juegos se estructuró con un programa que incluye la entrada de los abanderados y el desfile conjunto de los atletas, además de la presentación de la banda panameña de rock, Los Rabanes.