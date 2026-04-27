Dos hombres fueron asesinados la mañana de este lunes en el corregimiento de Puerto Pilón en Colón, en un ataque armado.

Todo ocurrió en los predios de un establecimiento comercial llamado mini super nuevo 72, situado en la comunidad de Villa Catalina.

La información inicial del caso señala que un vehículo llegó a este lugar de donde se bajaron tres personas armadas, quienes reazaron varios disparos contra un hombre que estaba en ese área.

Los testigos relatan que el hombre cayó herido en el piso, donde fue rematado por los sicarios.

La segunda persona fallecida en el lugar era presuntamente uno de los pistoleros que cayó en este ataque.

Luego del incidente armado, los pistoleros salieron de la escena del crimen con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes se percataron del incidente y observaron a las dos personas sin vida.

Debido a este hecho toda la zona quedó cerrada para evitar los curiosos, y para presevar la escena con el fin de que los funcionarios del Ministerio Público recabaran toda las evidencia posibles.

Los miembros de inteligencia policial, ya iniciaron la investigación correspondiente del caso para dar con los responsables del hecho.

Personal del Ministerio Público se trasladó a la zona para iniciar las investigaciones.

En lo que va del año más de personas han perdido la voda por causa de la violencia enla costa atlántica.