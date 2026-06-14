Contratarán seguridad privada para instalaciones del Minsa en Panamá Oeste

El Ministerio de Salud (Minsa) recurrirá a la contratación de agencias privadas de seguridad para la vigilancia de los centros de salud de la provincia de Panamá Oeste que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Jorge Melo, director regional de Minsa en esta provincia, dijo que la decisión se tomó con base en un estudio sobre el riesgo de inseguridad que permitió identificar vulnerabilidades y amenazas.

Una de las instalaciones en las que se desplegará vigilancia privada es el Centro de Rehabilitación Integral (Reintegra) ubicado en La Chorrera, cuyo sistema eléctrico fue vandalizado a inicios de junio de este año.

Las instalaciones del MINSA-CAPSI, ubicadas en el corregimiento de Burunga, al igual que la sede distrital del Minsa en Arraiján y las oficinas regionales del Minsa en el distrito de La Chorrera, también tendrán vigilancia privada, afirmó el Dr. Melo.

Aunque sin revelar el nombre de la empresa de seguridad contratada, el funcionario del Minsa informó que el contrato se extenderá por cinco meses por un costo de entre $35.000 y $37.000 dólares.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la protección de las instalaciones de salud, con el objetivo de evitar actos de vandalismo. Además, destacó que, con estas acciones, quienes más se ven perjudicados son los miembros de la comunidad.

En todas estas instalaciones se mantendrá el personal de seguridad del Ministerio de Salud, dijo Melo.