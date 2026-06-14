Panamá lanza 10,000 becas con Google para capacitar a ciudadanos en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la disponibilidad de hasta 10,000 becas para que ciudadanos panameños accedan a la prestigiosa plataforma de capacitación de Google.

La oferta educativa incluye más de 700 cursos especializados en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

El anuncio oficial se dio durante el lanzamiento de la iniciativa Talent Up Panamá, un esfuerzo conjunto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). El proyecto busca fortalecer las competencias digitales avanzadas de la población y facilitar la obtención de certificaciones internacionales reconocidas por empleadores en todo el mundo.

Apuesta por la economía del conocimiento

Durante el marco del Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026, el titular del MEF destacó que el valor económico global se genera cada vez más a partir del análisis de datos y el desarrollo de soluciones digitales.

"La transformación de la economía mundial exige una preparación distinta del capital humano", puntualizó Chapman.

A pesar de que Panamá alberga a más de 100 empresas multinacionales y cuenta con un robusto ecosistema de servicios, el ministro reconoció que el principal desafío actual es ampliar la disponibilidad de profesionales certificados para cubrir las vacantes del mercado laboral moderno.

Inclusión y modernización estatal

El Gobierno Nacional adelantó que se priorizará el acceso a estas oportunidades formativas bajo un enfoque inclusivo, enfocándose en:

- Jóvenes residentes en las distintas provincias del país.

- Mujeres en sectores con baja representación tecnológica.

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- Servidores públicos, con miras a acelerar la modernización del Estado.

Por su parte, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, celebró la alianza estratégica y agradeció la confianza depositada en la universidad como aliada y sede anfitriona. "Estas alianzas amplían el acceso al conocimiento especializado y crean nuevas oportunidades para estudiantes, docentes, investigadores y administrativos", concluyó.