Gaspi y Oliver Tree mueren en choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. El choque entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales. El siniestro ocurrió durante la primera hora de la tarde en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Gaspar Prim Díaz tenía 23 años y era originario de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Se había ganado popularidad en YouTube y redes sociales por sus entrevistas humorísticas en la calle, caracterizadas por interacciones espontáneas y un saludo característico.

Oliver Tree, cuyo nombre real era Oliver Tree Nickell, era un músico y cantante estadounidense con millones de seguidores. Viajaba como pasajero en uno de los helicópteros junto a otras personas, entre ellas el director de videos Lucas Vignale.

Las autoridades brasileñas confirmaron las identidades de las víctimas tras el impacto. Los dos aparatos colisionaron en el aire y cayeron sobre un patio de vehículos en la zona mencionada. Las investigaciones preliminares buscan determinar las causas exactas del accidente.

Gaspi, como lo conocían sus seguidores, destacaba por su estilo de humor callejero y contenido viral grabado principalmente en Buenos Aires. Había participado en eventos de streaming y acumulaba una importante comunidad en plataformas digitales.

El accidente generó conmoción inmediata en redes sociales tanto en Argentina como en Estados Unidos y otros países. Familiares, amigos y seguidores de ambos artistas expresaron su dolor por las pérdidas.

Entre las seis víctimas fatales se encuentran los dos ocupantes principales mencionados y otras cuatro personas que viajaban en las aeronaves. No se reportaron heridos en tierra ni sobrevivientes en los helicópteros.

Las operaciones de rescate y peritaje continúan en el lugar del siniestro. Las autoridades locales trabajan para esclarecer si fallas técnicas, errores humanos o condiciones climáticas contribuyeron al choque.

Gaspar Prim había construido su carrera con videos que combinaban humor y cercanía con el público. Su muerte repentina ha dejado un impacto notable en la comunidad de creadores de contenido argentinos.

Oliver Tree se encontraba en Brasil en el marco de actividades relacionadas con su carrera musical. Su fallecimiento a los 32 años representa una pérdida significativa para la escena musical internacional.