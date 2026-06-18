Falso abogado queda bajo detención provisional por estafar con trámites migratorios

Un ciudadano de nacionalidad venezolana quedó bajo la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por los supuestos delitos de estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación.

Debido a la complejidad del caso, las autoridades judiciales debieron desarrollar múltiples audiencias consecutivas, ya que el investigado mantiene actualmente cuatro carpetas de investigación abiertas por denuncias similares.

En el acto, un juez de garantías legalizó su aprehensión —efectuada el pasado miércoles 17 de junio de 2026— y dio por presentada la formulación de cargos.

Según las investigaciones, el modus operandi del sospechoso consistía en hacerse pasar por un idóneo abogado especialista en trámites migratorios. Bajo este engaño, solicitaba y recibía fuertes sumas de dinero de distintas víctimas.

Sin embargo, una vez que obtenía los pagos, el falso profesional cortaba todo tipo de comunicación con los afectados, quedándose con los fondos sin iniciar ni realizar ninguna de las gestiones legales prometidas.

autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar siempre la idoneidad de los profesionales del derecho antes de realizar transacciones económicas para procesos migratorios.

