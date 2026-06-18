Ejecutivo analiza permanencia de reos en Coiba y cuestiona críticas de ambientalistas

La permanencia de 29 reos de alto perfil en la base del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en Isla Coiba podría ser una posibilidad; la instalación, según el Ejecutivo, a diferencia del resto de penales del país, está totalmente aislada de la urbe y sin conexión a internet, lo que evitaría la coordinación de actos delictivos y estafas en perjuicio del resto de la población.

El mandatario José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa, aseguró que el traslado se hizo por razones de seguridad nacional y cuestionó a quienes critican la acción por considerar que pone en riesgo el patrimonio cultural que representa la isla.

Mencionó que durante su gestión como ministro de Seguridad se consultó a distintas agrupaciones ambientalistas para tomar una decisión sobre la construcción de dicha base y se llegó a la conclusión de que no representa un peligro para el ambiente porque no está ubicada en el perímetro del parque nacional.

"No se ha construido un pabellón nuevo, simplemente se ha adaptado; estos presos no están sueltos por la isla, están detenidos en el centro del SENAN; esto es por seguridad nacional, no hay ningún daño ecológico", dijo.

Reiteró que es respetuoso de todas las críticas, pero le resulta extraño que quienes cuestionan la medida no se hayan pronunciado con la misma intensidad ante el daño causado por los migrantes a la selva del Darién; por tanto, espera que sus declaraciones no sean para favorecer a estos delincuentes, pues, si bien tienen derechos, por encima se encuentran las garantías de las víctimas que fueron agraviadas con sus actos.

"El Estado paga la luz de las cárceles y eso no es para que estos reos carguen la batería de su celular para estafar o comandar pandillas afuera de la cárcel; el buen panameño suda por pagar su cuenta de luz y los presos, que la tienen gratis, la usan para joder a quienes les pagan su comida y su luz", puntualizó.

El presidente adelantó que el próximo 1 de julio, durante su discurso a la Nación, anunciará la medida a tomar para reformar el sistema carcelario en el país, destacando que se necesitan acciones "duras" como las impuestas en otros países.