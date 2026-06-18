Canadá / Catar / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Mundial 2026 Canadá se mide a Catar vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/18 17:00:00 Noticias Relacionadas 1 Bárcenas tras la caída ante Ghana: "Panamá no se ha rendido todavía" 2 José Córdoba lamenta la derrota de Panamá ante Ghana, pero destaca el trabajo del equipo 3 Los jugadores panameños, dolidos al perder en el descuento un partido que dominaron 4 El arriesgado y transparente 'look' de Ivana Knoll para el debut de Croacia en el Mundial 2026 5 Boston se queda sin cerveza ante la invasión de la 'Tartan Army' 6 México y Corea del Sur se juegan el liderato de su grupo Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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