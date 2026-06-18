Consejo Directivo de Coiba exige informes sobre el traslado de reos a la isla

El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba solicitó conocer los detalles técnicos, jurídicos y administrativos del traslado de personas privadas de libertad a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval en Isla Coiba.

En un comunicado, el consejo advirtió que cualquier decisión dentro del área protegida debe ajustarse a la legislación vigente.

No obstante, el organismo recordó que el Parque Nacional Coiba no solo es una de las principales áreas protegidas del país, sino también un Sitio de Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO y parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), lo que implica compromisos nacionales e internacionales para garantizar su conservación.

Aunque reconoció que las autoridades de seguridad tienen la facultad de adoptar medidas para enfrentar la criminalidad, el Consejo sostuvo que cualquier actuación que pueda tener efectos sobre los recursos naturales del parque debe cumplir con la normativa ambiental y pasar por los mecanismos de gobernanza establecidos por ley.

El organismo dejó claro que su interés es conocer el alcance de la decisión y evaluar si el traslado de los privados de libertad podría tener algún impacto sobre la conservación del área protegida y las actividades que dependen de ella, como la pesca artesanal, el turismo sostenible y la investigación científica.

Para ello, anunció que realizará las coordinaciones necesarias con las entidades de seguridad del Estado con el fin de obtener la información correspondiente y verificar que todas las actuaciones se desarrollen dentro del marco legal.

El Consejo Directivo reiteró que su prioridad es preservar los valores naturales y ecológicos que distinguen al Parque Nacional Coiba, al tiempo que reafirmó su compromiso con una gestión participativa y con el cumplimiento de las normas que protegen uno de los patrimonios ambientales más importantes de Panamá.