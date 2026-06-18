¿Efecto "juju"? El curioso ritual con "polvos mágicos" que marcó la derrota de Panamá ante Ghana

La selección panameña sufrió una dolorosa derrota frente a Ghana en su debut mundialista. Sin embargo, lo curioso no fue solo el gol encajado en los últimos minutos del partido, sino la aparición de un peculiar fanático africano que se robó el show con sus famosos "polvos mágicos".

Desde el inicio, el ambiente estuvo cargado de expectativas. Panamá acarició la victoria; no obstante, el panorama se opacó en el tramo final con la anotación de Ghana. Mientras los jugadores lo entregaban todo en la cancha, en las gradas un hincha ghanés agitaba sus manos y lanzaba polvos al aire, como si estuviera invocando fuerzas sobrenaturales para empujar a su equipo hacia el triunfo.

Esta práctica es conocida en Ghana como “juju”, un sistema de creencias espirituales y prácticas rituales originario de África Occidental. Profundamente arraigado en las tradiciones y la cultura de estos países, el juju utiliza polvos o amuletos con el fin de buscar protección espiritual, sanar o alterar la suerte a favor.

De inmediato, las redes sociales estallaron en comentarios. Algunos aficionados panameños, entre risas y lamentos, atribuyeron la derrota a esos polvos misteriosos, asegurando que "embrujaron" a la Sele. Otros, más escépticos, señalaron que el resultado fue simplemente producto del desgaste físico y el desempeño en los minutos finales del juego.

El fanático de Ghana se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada. Su estilo extravagante y su energía contagiosa hicieron que las cámaras lo siguieran constantemente, transformándolo ante los ojos del mundo en el "brujo oficial" de la selección africana.

Mientras el equipo panameño intentaba mantener la concentración, la narrativa de la "macalucia" (la mala suerte) ya se había instalado con fuerza entre los seguidores en las gradas y plataformas digitales. Para muchos, este debut no solo fue un evento deportivo, sino un episodio cargado de superstición que quedará marcado en la historia de la selección.

Aun así, la historia del hincha ghanés ya circula como una de las grandes anécdotas del Mundial, sumándose al colorido y folklore que siempre rodean al fútbol, donde el espectáculo muchas veces va más allá del marcador.

Ahora, Panamá debe pasar la página y prepararse para sus próximos compromisos, afinando sus estrategias en la cancha. La Roja tiene la oportunidad de demostrar que puede levantarse y que ningún “juju” ni polvo mágico podrá detener su camino si juegan con garra, orden y concentración.