ETESA impulsa inversión de $500 millones en provincias con nuevas licitaciones eléctricas

Las más recientes licitaciones de energía desarrolladas por la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. (ETESA) no solo aseguran el suministro eléctrico para las próximas décadas, sino que también se perfilan como un motor de inversión que dinamiza la economía nacional.

De acuerdo con el gerente general de ETESA, Roy Morales, estos procesos han atraído compromisos de inversión que oscilan entre los 400 y 500 millones de dólares, destinados a proyectos en las provincias de Coclé y Herrera, incluyendo el distrito de Penonomé.

Por otro lado, Morales señaló que la coordinación entre la Secretaría Nacional de Energía, la ASEP y ETESA ha permitido diseñar pliegos de condiciones que garantizan la transparencia y la competitividad, con el objetivo de que Panamá cuente con la capacidad energética necesaria para sostener el crecimiento económico.

Más allá del abastecimiento, destacó que las licitaciones representan un impacto directo en la economía nacional, al punto de promover la instalación de nuevas tecnologías de generación solar, eólica e híbrida. Esto, a su vez, genera empleo, fortalece la infraestructura y dinamiza la economía local.

“Las dos últimas licitaciones han enviado una señal positiva al mercado. Los resultados obtenidos reflejan la confianza de los inversionistas en Panamá y en la estabilidad de su sector energético, lo que se traduce en proyectos que representan inversiones cercanas a los 500 millones de dólares”, manifestó Morales.

Cada nueva inversión energética abre oportunidades para las comunidades donde se desarrollan los proyectos mediante la creación de plazas de trabajo, la contratación de proveedores locales y mejoras en la infraestructura regional.

Por otra parte, entre los proyectos destacados se encuentra la licitación de ETESA 01-2025, correspondiente a la contratación a largo plazo de suministro de potencia firme y energía para centrales nuevas de generación hidroeléctrica y eólica en los distritos de Penonomé y Antón, y en la provincia de Veraguas. Por su parte, la licitación ETESA 01-2026 promueve la diversificación tecnológica con proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos, eólicos e híbridos, así como termoeléctricas reconvertidas a combustibles más limpios.