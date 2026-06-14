Diez novedades que hacen histórico el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 será una de las ediciones más diferentes desde la creación del torneo. Organizada por Estados Unidos, México y Canadá, la competencia introducirá cambios que modificarán la experiencia de jugadores, aficionados y selecciones participantes.

Con un formato ampliado y cifras récord, el campeonato promete convertirse en el más grande realizado hasta la fecha, tanto por cantidad de equipos como por el número de encuentros programados.

Será el primer Mundial con 48 selecciones

La principal novedad es la expansión de 32 a 48 equipos participantes.

Esto permitirá la presencia de más países y abrirá la puerta a selecciones que nunca habían disputado una Copa del Mundo. La FIFA aprobó este cambio para ampliar la representación global del torneo.

Habrá 104 partidos

La edición de Catar 2022 tuvo 64 encuentros. En cambio, el Mundial de 2026 contará con 104 partidos, una cifra sin precedentes en la historia de la competición.

Tres países compartirán la organización

Por primera vez, una Copa del Mundo será organizada por tres naciones de manera conjunta: Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque ya existieron mundiales compartidos entre dos países, como Corea del Sur y Japón en 2002, nunca se había realizado un torneo con tres anfitriones.

Se jugará en 16 ciudades

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El campeonato tendrá sedes distribuidas en tres países y 16 ciudades anfitrionas.

Estados Unidos concentrará la mayoría de los encuentros, mientras que México y Canadá también recibirán partidos de la fase de grupos y rondas posteriores.

Aparece una nueva ronda eliminatoria

Otra de las grandes novedades será la incorporación de los dieciseisavos de final.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán junto a los ocho mejores terceros lugares, conformando una fase eliminatoria de 32 selecciones.

México hará historia

México se convertirá en el primer país que alberga partidos de tres Copas del Mundo diferentes.

El país ya organizó los mundiales de 1970 y 1986, por lo que sumará una tercera experiencia como anfitrión.

El Estadio Azteca tendrá un récord único

La histórica sede mexicana será el primer estadio del mundo que alberga partidos inaugurales de tres mundiales distintos.

El recinto ya fue escenario de las aperturas de 1970 y 1986, y volverá a tener un papel protagónico en 2026.

Habrá selecciones debutantes

La ampliación de cupos permitió que varios países lograran una clasificación inédita.

Entre los casos más destacados figuran Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao, que tendrán su primera participación mundialista.

Panamá volverá a competir en la máxima cita

La selección panameña logró clasificarse nuevamente para una Copa del Mundo y formará parte de un torneo con más oportunidades de avanzar a la fase eliminatoria gracias al nuevo formato.

Será el Mundial más largo de la era moderna

La competición se extenderá durante 39 días, varios más que las ediciones recientes.

El incremento de equipos y partidos obligó a diseñar un calendario más amplio para garantizar los tiempos de descanso y los desplazamientos entre sedes.

Un torneo diseñado para romper récords

Más selecciones, más encuentros, más ciudades y una cobertura geográfica sin precedentes convierten a la Copa del Mundo de 2026 en una edición histórica incluso antes de conocer a su campeón.

La expansión del formato también incrementa las posibilidades de sorpresas deportivas y permite que nuevos países tengan protagonismo en el evento más importante del fútbol internacional.