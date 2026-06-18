La controversia entre los municipios de Capira y Chame, en la provincia de Panamá Oeste, por el cobro y distribución del impuesto que pagan las empresas dedicadas a la extracción de arena submarina en la Bahía de Chame, volvió a resurgir.

Retención de fondos municipales

A inicios de junio de este año, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Banco Nacional de Panamá (BNP) poner a órdenes de la Sala Tercera la suma de $503,000.00 de la cuenta bancaria del Municipio de Capira, para cubrir una deuda pendiente.

La medida fue tomada luego de que en octubre de 2025 la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo considerara necesario aplicar el artículo 1048 del Código Judicial, al fracasar las gestiones voluntarias de pago por parte del Municipio de Capira al Municipio de Chame.

Origen e historial de la deuda

El conflicto financiero arrastra un historial de varias décadas y compromisos incumplidos:

La sentencia original: El fallo del 2 de septiembre de 2008 condenaba al Municipio de Capira a pagar $780,986.50, correspondientes al 50% del impuesto de extracción de arena del período del 10 de septiembre de 1985 al 31 de octubre de 2002.

Pagos registrados: Entre junio de 2022 y febrero de 2024, el Municipio de Capira efectuó únicamente dos pagos de $5,000.00 y uno de $5,675.00.

Situación actual de la Tesorería de Capira

Isaías Bravo, tesorero del Municipio de Capira, dijo que el tema de la deuda los tomó por sorpresa al asumir funciones en julio de 2024.

Explicó que en mayo de 2024 fueron notificados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sobre la deuda de $503,000.00, la cual resulta difícil de afrontar considerando las pocas empresas establecidas en el distrito.

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Bravo indicó que ya fue remitida a la Corte Suprema de Justicia una nota en donde se explica la situación financiera del Municipio de Capira y la disposición a cumplir con el pago de la deuda existente.

Intentos de negociación fallidos

Abono rechazado: Se procedió a realizar un nuevo abono a la cuenta, pero este no fue aceptado por el Municipio de Chame, al igual que se rechazó un nuevo arreglo de pago.

Sin autorización para pactar: Bravo indicó que su homólogo del Municipio de Chame le informó tener instrucciones de la administración y concejales de no aceptar ningún abono.

Estatus bancario: El funcionario afirmó, además, que por el momento no han recibido ningún comunicado de parte del Banco Nacional de Panamá (BNP).