Visitas en La Joya seguirán suspendidas tras tiroteo que dejó un muerto

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró este lunes que las visitas en el centro penitenciario La Joya se reanudarán únicamente cuando se restablezca el orden, tras el tiroteo entre privados de libertad que dejó un muerto y tres heridos.

Montalvo explicó que la víctima del tiroteo había sido condenada por homicidio en 1998 y, por su trabajo dentro del sistema, el Órgano Judicial le reconoció 14 años para que les fueran descontados de su pena.

La funcionaria reiteró que las visitas continuarán suspendidas, ya que como centro penitenciario tienen que hacer lo posible para salvaguardar la vida de todas las personas que operan dentro del Sistema Penitenciario.

“Es una decisión tomada que se suspendan las visitas en todo el complejo hasta tanto yo no me sienta segura de que todo el mundo entendió el mensaje de que no se puede desafiar al Sistema Penitenciario de la manera que lo hicieron”, señaló.

Asimismo, consideró que la actual administración le está dando muchas oportunidades a los privados de libertad, para que tengan que vivir una situación como esta.

Montalvo también subrayó que en el derecho penal es importante entender que no es el que va a resolver todos los componentes de la criminalidad.

“La política criminal del Estado, eso es otra cosa. Y eso lo vemos con los componentes que tenemos que trabajar, con la Policía, el Sistema Penitenciario, con el Ministerio de Seguridad”, agregó.

Detalló que es un tema de ley que le permita adecuar la situación de los sistemas penitenciarios a la realidad del país.