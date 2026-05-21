Administradora

Finalmente se supo quién tomará el mando del Canal y la decisión ha tenido una amplia aceptación en múltiples sectores porque se trata de una profesional de trayectoria. ¡Enhorabuena, ingeniera Ilya!

Tarima

Y hablando de la vía interoceánica, me cuentan que los políticos rancios no perdieron oportunidad para hacerse notar y ganar tarima a costa de la escogencia de la nueva administradora. ¡Ay no!

Papa

Me dicen que el ex ombudsman se niega a desaparecer de la palestra pública y aprovecha cualquier situación para acaparar los reflectores. ¡Es muy duro acostumbrarse a estar fuera de la papa!

Espaldarazo

Los productores del patio le han dado un espaldarazo a las acciones del Gobierno de Paso Firme luego de la postura tomada por los ticos en materia comercial. ¡Los nuestros no están solos!

Capa

Me cuentan que la partida de Xu tiene a más de uno de capa caída. Ya hay varios que preparan el cepillo y el cofal para la llegada del nuevo diplomático de la tierra de Mao Zedong. ¿Por qué será?

Galenos

Hay un par de galenos arrebatados porque Bolo les cantó un par de verdades, pero mentira no es que la gente va atenderse desde la madrugada y el respeto por el horario brilla por su ausencia.