Mundial 2027
Panamá conoce a sus rivales para el Mundial Sub-17
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Esta será la quinta participación de Panamá en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA,
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La selección panameña para menores de 17 años ya conoce a sus rivales para el Mundial Sub-17 que se realizará en Catar el otro año.
El equipo panameño dirigido por Felipe Baloy quedó ubicado en el Grupo A, junto a la anfitriona Catar, además de las selecciones de Egipto y Grecia.
El sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA se llevó a cabo este jueves (ayer) en Zúrich, Suiza, definiendo el camino de las 48 selecciones participantes.
Esta será la segunda edición del certamen con un formato ampliado de 48 equipos y la segunda ocasión consecutiva en que Catar albergará la competencia.
Esta será la quinta participación de la Rojita en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, tras sus apariciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.
Panamá buscará repetir la hazaña de México 2011, cuando logró clasificar a la segunda fase del Mundial.
Grupos
Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA 2026
Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia
Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador
Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca
Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán
Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán
Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam
Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos
Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica
Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia
Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela
Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras
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