Panamá conoce a sus rivales para el Mundial Sub-17

La selección panameña para menores de 17 años ya conoce a sus rivales para el Mundial Sub-17 que se realizará en Catar el otro año.

El equipo panameño dirigido por Felipe Baloy quedó ubicado en el Grupo A, junto a la anfitriona Catar, además de las selecciones de Egipto y Grecia.

El sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA se llevó a cabo este jueves (ayer) en Zúrich, Suiza, definiendo el camino de las 48 selecciones participantes.

Esta será la segunda edición del certamen con un formato ampliado de 48 equipos y la segunda ocasión consecutiva en que Catar albergará la competencia.

Esta será la quinta participación de la Rojita en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, tras sus apariciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.

Panamá buscará repetir la hazaña de México 2011, cuando logró clasificar a la segunda fase del Mundial.

Grupos

Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA 2026

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador

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Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca

Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia

Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras