Aprehenden a sospechoso por hurto de cables en la Línea 3 del Metro de Panamá

Aprehenden a una persona presuntamente vinculada con el hurto de cables en la Línea 3 del Metro de Panamá, hecho registrado el pasado 16 de mayo en el sector de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján.

El incidente mantiene en alerta al Consorcio HPH Joint Venture, encargado del proyecto, el cual confirmó este jueves que continúa colaborando con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y aportar toda la información necesaria dentro del proceso judicial.

Según el consorcio, el robo afectó materiales pertenecientes a la megaobra, por lo que reiteraron que cualquier acción delictiva contra equipos, cables o estructuras del proyecto será denunciada y perseguida con todo el peso de la ley.

Además, indicaron que se están reforzando las medidas de seguridad a lo largo del alineamiento de la obra. Entre las acciones anunciadas destacan el incremento de la vigilancia privada, mayores controles de acceso y la expansión de los sistemas de videovigilancia para prevenir nuevos actos vandálicos.

La Línea 3 del Metro es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se construyen actualmente en el país, diseñado para beneficiar a miles de residentes de Panamá Oeste que esperan una mejor conexión con la ciudad capital. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en este delito.