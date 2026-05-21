Afinan proceso para elecciones de la Universidad de Panamá el 1 de julio

El presidente del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, profesor Rufino Fernández, aseguró que la institución avanza en la organización de las elecciones universitarias programadas para el próximo 1 de julio, proceso en el que se escogerán las principales autoridades académicas y administrativas de la casa de estudios superiores.

Fernández explicó que su designación como presidente del Organismo Electoral se realiza mediante votación en el Consejo General Universitario, considerado el máximo órgano de gobierno universitario en materia electoral. “Es una elección donde participan los estamentos universitarios para escoger al presidente del Organismo Electoral”, precisó.

Asimsimo, reiteró que en estos comicios de julio próximo serán elegidos el rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales universitarios, mientras que los vicerrectores son designados posteriormente por el rector y ratificados por el Consejo General Universitario, destacando que el padrón electoral universitario está conformado por 77,015 votantes a nivel nacional, distribuidos en 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.

El profesor Fernández recordó que el sistema electoral universitario establece una ponderación por estamentos: 60% del peso electoral corresponde a los docentes, 30% a los estudiantes y 10% al sector administrativo. “Ese es el sistema que regirá en estas elecciones”, señaló.

El funcionario indicó que, aunque la tendencia de los resultados podría conocerse la misma noche del 1 de julio, el escrutinio oficial tomará entre dos y tres días debido a la recepción de urnas provenientes de áreas de difícil acceso en distintas regiones del país.

El presidente del Organismo Electoral informó que el período oficial de propaganda electoral se extenderá del 29 de mayo al 29 de junio.

No obstante, reconoció que las redes sociales representan uno de los principales desafíos para la fiscalización del proceso electoral universitario, debido a publicaciones y contenidos anticipados relacionados con candidaturas.

“Ese es un verdadero problema. En redes sociales es difícil determinar responsabilidades o verificar cuándo una publicación responde realmente a un candidato”, manifestó.

Fernández explicó que cualquier denuncia sobre propaganda fuera del período permitido debe presentarse formalmente ante el Organismo Electoral junto con las evidencias correspondientes.

En cuanto al actualidad en el proceso electoral, Fernández indicó que hasta el momento se han presentado cinco impugnaciones relacionadas con el proceso electoral. Tres fueron rechazadas por falta de fundamento y dos permanecen en análisis en la Facultad de Arquitectura, donde candidatos se impugnan mutuamente.

El profesor explicó que las decisiones son evaluadas por el pleno del Organismo Electoral, integrado por cinco miembros, y se adoptan mediante votación. Asimismo, reiteró que está prohibido utilizar bienes o recursos de la universidad para promover candidaturas.

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Por su parte, Fernández defendió la transparencia del proceso electoral universitario y destacó que el padrón electoral es público y conocido por candidatos, representantes de nóminas y organizaciones estudiantiles.

Agregó que el conteo de votos será público y supervisado por jurados integrados por docentes, estudiantes y administrativos, además de representantes de las distintas candidaturas. “No hay posibilidad de adulterar o falsear los resultados porque todo el proceso está vigilado”, afirmó.

El Organismo Electoral también desarrolla jornadas de capacitación para los jurados de mesa en las diferentes unidades académicas del país.

Finalmente, Fernández hizo un llamado a la comunidad universitaria a participar en los comicios: “que salgan a votar y que gane el que tenga los votos”, expresó.