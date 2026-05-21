Furor en Nueva York por la boda de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift acapara por estos días la atención de los neoyorquinos, más allá de su exitosa carrera, por su boda con el jugador de la NFL, Travis Kelce, que según ha trascendido, será el 3 de julio en esta ciudad, que ha estado visitando con frecuencia.



La cantante también será incluida, en un acto el próximo 11 de junio en Nueva York, en el Salón de la Fama de los Compositores, donde interpretará un tema, pero no está previsto que comparta con otros homenajeados durante el cóctel que antecede a la premiación, de acuerdo con el New York Post.



La artista tiene previsto acudir a este evento con su familia. La presidenta y directora ejecutiva del Salón de la Fama de los Compositores, Linda Moran, indicó al diario que ha estado trabajando arduamente organizando la cena junto al presidente del consejo, Nile Rodgers.



En este acto también serán reconocidos Alanis Morissette, Kenny Loggins así como Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss.



De acuerdo con lo publicado recientemente por TMZ, Swift ha llamado a sus invitados para darles a conocer la fecha de su boda, pero aún no les informó el lugar para evitar que se filtren detalles.



La invitación incluye estrictos acuerdos de confidencialidad y será la culminación de un compromiso que la pareja dio a conocer en Instagram en agosto del 2025, en momentos de la intensa gira que realizaba la estrella del pop.



La lista de invitados es de entre 150 y 200 personas, que incluye a familiares, amigos y músicos, entre éstos las estrellas del mundo del espectáculo Selena Gomez, Zoë Kravitz y Gigi Hadid, así como del deporte como el deportista Patrick Mahomes y Andy Reid, entrenador de los Kansas City, con el que juega Kelce, entre otros, de acuerdo con el New York Post.



Entre las visitas recientes de Swift a Nueva York se le vio con sus padres y hermanos, lo que ha aumentado los comentarios sobre su enlace en esta ciudad, evento que coincidirá con la Copa Mundial de la FIFA y la Sail4th 250, la mayor reunión marítima internacional con motivo dl 250 aniversario de independencia de EE.UU.