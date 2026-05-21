Con el objetivo de erradicar la violencia en las aulas, el Ministerio de Educación (Meduca) se unió a una iniciativa de la Gobernación de la provincia de Coclé para frenar las riñas y el acoso escolar dentro de los centros educativos de esta región del país.

A esta misión se han sumado actores clave como la Policía Nacional (PN), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Iglesia católica y las asociaciones de padres de familia.

La directora provincial de Educación en Coclé, Yoicy Atencio, indicó que el objetivo principal es articular estrategias que permitan fortalecer el papel que desempeña la familia como base fundamental de la formación y los valores. Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento de los acudientes para que directores y docentes se sientan respaldados al momento de minimizar los riesgos de bullying.

Las primeras acciones acordadas

Durante el primer encuentro de esta alianza, las autoridades definieron las rutas de acción inmediata: Se acordó fortalecer el trabajo que realizan los gabinetes psicopedagógicos dentro de los centros escolares.

Además de impulsar alianzas con los padres de familia mediante una comunicación más asertiva y efectiva.

Así como mantener los enlaces con la Policía de la Niñez y Adolescencia, facilitando su ingreso a los planteles cuando la situación lo requiera.

Alerta por videos de violencia estudiantil en redes sociales

Atencio lanzó una fuerte advertencia sobre el comportamiento digital de los jóvenes, manifestando su profunda preocupación por el contenido que se difunde en plataformas digitales.

“Preocupa el material que se está subiendo a las redes sociales y que involucra a estudiantes”, señaló Atencio, haciendo referencia a las grabaciones de peleas y acoso que afectan la integridad de los menores y la reputación de los planteles.