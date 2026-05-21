La CSS estrena robot de alta gama con cirugías de cáncer de próstata en la Ciudad de la Salud

Con dos prostatectomías radicales a pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, se estrenó este jueves el primero de los tres nuevos equipos de cirugía robótica de alta gama adquiridos por la Caja de Seguro Social (CSS). El histórico procedimiento fue realizado en la Ciudad de la Salud.

La primera cirugía de urología inició a las 8:00 a.m. con una prostatectomía radical más anastomosis uretrovesical robótica. El procedimiento fue liderado por el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, junto a los especialistas en urología Dr. Elías Bodden y Dra. Vianette Montagne.

Posteriormente, a las 12:00 p.m. se realizó la segunda prostatectomía radical, esta vez a cargo de los doctores Jean Carlos García y Alejandro Manduley.

Cirujanos de distintas especialidades de la Ciudad de la Salud ya fueron capacitados en el uso de este nuevo robot quirúrgico. Esta tecnología permitirá realizar procedimientos avanzados en áreas como urología, cirugía general, ginecología y, próximamente, cirugía torácica.

“Estaremos realizando casos de cirugía torácica la próxima semana, una especialidad que con los robots previamente instalados en la Ciudad de la Salud no se estaba desarrollando”, añadió el Dr. Young. El especialista adelantó que se evalúa el inicio de un programa de telecirugía, el cual permitirá asistir de manera remota a cirujanos en otras provincias del país.

“La meta es realizar entre cuatro y cinco cirugías semanales en los hospitales que forman parte de este proyecto: Ciudad de la Salud, Hospital Rafael Hernández y, posteriormente, el Hospital Nelson Collado”, indicó.

Con esta incorporación, la CSS cuenta ahora con un total de cinco sistemas robóticos en operación. Esto representa importantes beneficios para los pacientes, al permitir intervenciones más precisas, menos invasivas y con tiempos de recuperación mucho más rápidos.

Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó: “Estamos acercando la medicina de alta complejidad a más panameños, con tecnología que salva tiempo, reduce riesgos y mejora la calidad de vida”.

Los otros dos equipos de alta gama serán instalados próximamente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Herrera) y en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández (Chiriquí) para descentralizar la atención médica en el país.